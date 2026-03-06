Бьюти-мастерам стали массово взламывать Telegram перед 8 Марта

06 марта 2026, 13:37

В России мошенники начали взламывать Telegram-аккаунты бьюти-мастеров

Фото: Istock/Михаил Руденко

В России активизировались мошенники, которые охотятся за аккаунтами мастеров красоты в Telegram. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.