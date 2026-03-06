Бьюти-мастерам стали массово взламывать Telegram перед 8 Марта
В России активизировались мошенники, которые охотятся за аккаунтами мастеров красоты в Telegram. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Как выяснилось, в преддверии 8 Марта участились случаи взломов. Схема обмана выглядит следующим образом: потенциальной жертве (маникюрше или бровисту) пишет якобы клиент. Он интересуется записью, а затем предлагает обсудить детали по телефону.
После этого мастеру поступают звонки с двух разных номеров. Если ответить на любой из них, связь обрывается. Сразу после этого лже-клиент пишет в чат. Он объясняет сбои тем, что у него две сим-карты, и просит мастера назвать последние четыре цифры номера, с которого только что был вызов.
Эта комбинация оказывается кодом доступа, и злоумышленники угоняют аккаунт. Украденные страницы они используют для обмана друзей и родственников, а также получают доступ к информации клиентов.
