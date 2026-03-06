Посетитель Эрмитажа заплатил 825 тыс рублей за попытку сделать селфи на троне
Посетитель Эрмитажа заплатит более 825 тысяч рублей за повреждение музейного экспоната во время попытки сделать эффектное селфи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в марте прошлого года. 59-летний Александр Дробышев, несмотря на предупреждения сотрудников музея, решил сфотографироваться на экспонатах. Мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена и закинул ноги на скамью с бархатной обивкой.
После этого сиденье трона деформировалось, а на бархатной обивке скамьи появились трещины. Калининский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с посетителя более 825 тысяч рублей в счёт стоимости реставрации экспоната, а также 21 тысячу рублей госпошлины.