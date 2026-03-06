Посетитель Эрмитажа заплатил 825 тыс рублей за попытку сделать селфи на троне

06 марта 2026, 13:34

Фото: iStock/Grigorev_Vladimir

Посетитель Эрмитажа заплатит более 825 тысяч рублей за повреждение музейного экспоната во время попытки сделать эффектное селфи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Инцидент произошёл в марте прошлого года. 59-летний Александр Дробышев, несмотря на предупреждения сотрудников музея, решил сфотографироваться на экспонатах. Мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена и закинул ноги на скамью с бархатной обивкой.



После этого сиденье трона деформировалось, а на бархатной обивке скамьи появились трещины. Калининский районный суд Санкт-Петербурга постановил взыскать с посетителя более 825 тысяч рублей в счёт стоимости реставрации экспоната, а также 21 тысячу рублей госпошлины.

