Россиянин едва не задохнулся из-за зуба в носу

В носу жителя Оренбургской области нашли зуб
Фото: iStock/Gumpanat

В Орске врачи обнаружили зуб в носовой пазухе у мужчины, который обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.



Обследование выявило наличие зуба в правой носовой пазухе у пациента. Он вспомнил, что незадолго до этого посещал стоматолога и удалял зуб. По мнению специалистов, во время стоматологического вмешательства могла повредиться костная перегородка между зубным рядом и носовой пазухой, что привело к смещению зуба или его фрагмента внутрь.

Заведующая лор-отделением с использованием эндоскопической стойки успешно удалила инородное тело, глубоко застрявшее в носу и вызывавшее затруднение дыхания. Извлечённый зуб отдали россиянину в качестве сувенира.

Екатерина Коршунова

