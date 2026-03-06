Россиянин едва не задохнулся из-за зуба в носу

06 марта 2026, 13:30

В носу жителя Оренбургской области нашли зуб

Фото: iStock/Gumpanat

В Орске врачи обнаружили зуб в носовой пазухе у мужчины, который обратился в больницу с жалобами на затрудненное дыхание. Об этом сообщили в пресс-службе городской больницы.