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Педофил насиловал своих детей, включая младенца, снимал порно и продавал за границу, а мать молчала из-за любви

Фото: iStock/Chalabala

Он был тихим и скромным человеком. Обычный сосед, которого вы встречаете в лифте, обмениваетесь парой вежливых слов и расходитесь. Однако за этой маской скрывался монстр, чьи поступки невозможно ни понять, ни простить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Насиловал приемного ребенка и снимал на видео

Семья из Петербурга казалась вполне благополучной. Отец, 56-летний логист, часто уезжал в командировки, а мать, 54-летняя библиограф, занималась домом и детьми. У них были дочь и сын, которого они взяли под опеку из детдома. Старшая дочь уже училась в университете и жила отдельно. На первый взгляд, семья не вызывала подозрений, но вскоре выяснилось, что они совершали ужасные преступления: на протяжении 11 лет, с 2011 по 2022 годы, они насиловали младших детей и снимали это на видео.

«Когда муж узнал, что у меня будет снова дочь, а не сын, он стал орать. Потом прочел какой-то древнегреческий трактат о любви взрослых к детям, как одержимый, стал говорить: "Маленькая девочка с успехом заменит мальчика"», — передает слова мамаши «КП-Петербург».

Фото: iStock/Irina_Geo
Жизнь младшей дочери превратилась в настоящий ад практически с первых дней её жизни. На пятый день отец начал проявлять к ней странный интерес. Но это не было отцовской заботой — скорее, он рассматривал её как объект для удовлетворения своих низменных желаний. Хотя это и не было прямым соитием, такую «любовь» отца вряд ли можно назвать нормальной, и с этим согласится впоследствии суд.

Другим объектом губительной страсти стал приемный сын. Сироту семья взяла под опеку в 2014 году. Но, как выяснилось, мужчиной двигали далеко не отцовские чувства.

Помимо удовлетворения своих похотливых желаний, глава семьи зарабатывал деньги, снимая видео и фотографии, которые затем продавал на зарубежных хостингах. В этом ему помогала его верная жена, 55-летняя библиотекарь, которая была в курсе всего происходящего. Позже, на допросе, мать призналась, что муж никогда не заставлял её делать что-либо против её воли, она молчала из-за глубокой любви к нему.

«У нас пропала интимная жизнь, и он переключился на мальчиков. К моему сыну приходили его школьные друзья — он насиловал и их. Я хотела прекратить это безумие, но супруг меня запугивал, напоминая о том, что я буду соучастницей», — рассказала она.

Обширная коллекция детской порнографии

На мобильных устройствах и жестких дисках супругов была обнаружена обширная коллекция детской порнографии. Следственные органы наткнулись на шокирующие фотографии и видео, где новорожденная девочка, едва достигнув пяти дней от роду, стала жертвой насилия. Ужасающие кадры запечатлели, как петербуржец совершал свои злодеяния, в то время как мать, с полным сознанием происходящего, держала ребенка на руках. Логист также совращал других детей, искушая их игрушками и сладостями. Наивные ребятишки, не осознавая опасности, шли в лапы этого монстра.

Фото: iStock/karandaev

Таким образом, жертвами петербургского маньяка стали еще два несовершеннолетних мальчика, которых он привлек и увел с детской площадки. В полиции мужчина заявил, что не считает насилие над детьми преступлением.

Установление местоположения

В 2022 году местонахождение педофила удалось установить благодаря фотографии, размещенной на иностранном ресурсе. Следственные органы смогли определить IP-адрес, с которого были отправлены снимки. Этот человек, оправдывая свои действия, заявлял, что его поведение не является патологией, а представляет собой «своеобразную ориентацию». Он не испытывал ни капли раскаяния за свои злодеяния. По информации, предоставленной правоохранительными органами журналистам 78.ru, мужчина считал абсолютно нормальным издеваться над детьми, фиксировать свои преступления на камеру и затем продавать эти ужасающие материалы на зарубежных сайтах.

Фото: iStock/Exclusive Lab

Суд и приговор

Суд вынес суровый приговор — пожизненное лишение свободы. Его сообщница, жена и мать детей, также понесла наказание — 17 лет лишения свободы. По последним сведениям, младшая дочь и приемный сын находятся в детском доме под внимательным наблюдением психологов. Старшая сестра, успевшая сбежать от этого ада, стремится оформить опеку над своими младшими братом и сестрой.
Дарья Осипова

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