Педофил насиловал своих детей, включая младенца, снимал порно и продавал за границу, а мать молчала из-за любви

24 июля 2025, 11:09

Фото: iStock/Chalabala

Он был тихим и скромным человеком. Обычный сосед, которого вы встречаете в лифте, обмениваетесь парой вежливых слов и расходитесь. Однако за этой маской скрывался монстр, чьи поступки невозможно ни понять, ни простить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





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Насиловал приемного ребенка и снимал на видео

«Когда муж узнал, что у меня будет снова дочь, а не сын, он стал орать. Потом прочел какой-то древнегреческий трактат о любви взрослых к детям, как одержимый, стал говорить: "Маленькая девочка с успехом заменит мальчика"», — передает слова мамаши «КП-Петербург».

Фото: iStock/Irina_Geo



«У нас пропала интимная жизнь, и он переключился на мальчиков. К моему сыну приходили его школьные друзья — он насиловал и их. Я хотела прекратить это безумие, но супруг меня запугивал, напоминая о том, что я буду соучастницей», — рассказала она.

Обширная коллекция детской порнографии



Фото: iStock/karandaev



Установление местоположения

Фото: iStock/Exclusive Lab



Суд и приговор