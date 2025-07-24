Педофил насиловал своих детей, включая младенца, снимал порно и продавал за границу, а мать молчала из-за любви
Он был тихим и скромным человеком. Обычный сосед, которого вы встречаете в лифте, обмениваетесь парой вежливых слов и расходитесь. Однако за этой маской скрывался монстр, чьи поступки невозможно ни понять, ни простить. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Насиловал приемного ребенка и снимал на видеоСемья из Петербурга казалась вполне благополучной. Отец, 56-летний логист, часто уезжал в командировки, а мать, 54-летняя библиограф, занималась домом и детьми. У них были дочь и сын, которого они взяли под опеку из детдома. Старшая дочь уже училась в университете и жила отдельно. На первый взгляд, семья не вызывала подозрений, но вскоре выяснилось, что они совершали ужасные преступления: на протяжении 11 лет, с 2011 по 2022 годы, они насиловали младших детей и снимали это на видео.
«Когда муж узнал, что у меня будет снова дочь, а не сын, он стал орать. Потом прочел какой-то древнегреческий трактат о любви взрослых к детям, как одержимый, стал говорить: "Маленькая девочка с успехом заменит мальчика"», — передает слова мамаши «КП-Петербург».
Жизнь младшей дочери превратилась в настоящий ад практически с первых дней её жизни. На пятый день отец начал проявлять к ней странный интерес. Но это не было отцовской заботой — скорее, он рассматривал её как объект для удовлетворения своих низменных желаний. Хотя это и не было прямым соитием, такую «любовь» отца вряд ли можно назвать нормальной, и с этим согласится впоследствии суд.
Другим объектом губительной страсти стал приемный сын. Сироту семья взяла под опеку в 2014 году. Но, как выяснилось, мужчиной двигали далеко не отцовские чувства.
Помимо удовлетворения своих похотливых желаний, глава семьи зарабатывал деньги, снимая видео и фотографии, которые затем продавал на зарубежных хостингах. В этом ему помогала его верная жена, 55-летняя библиотекарь, которая была в курсе всего происходящего. Позже, на допросе, мать призналась, что муж никогда не заставлял её делать что-либо против её воли, она молчала из-за глубокой любви к нему.
«У нас пропала интимная жизнь, и он переключился на мальчиков. К моему сыну приходили его школьные друзья — он насиловал и их. Я хотела прекратить это безумие, но супруг меня запугивал, напоминая о том, что я буду соучастницей», — рассказала она.
Обширная коллекция детской порнографииНа мобильных устройствах и жестких дисках супругов была обнаружена обширная коллекция детской порнографии. Следственные органы наткнулись на шокирующие фотографии и видео, где новорожденная девочка, едва достигнув пяти дней от роду, стала жертвой насилия. Ужасающие кадры запечатлели, как петербуржец совершал свои злодеяния, в то время как мать, с полным сознанием происходящего, держала ребенка на руках. Логист также совращал других детей, искушая их игрушками и сладостями. Наивные ребятишки, не осознавая опасности, шли в лапы этого монстра.
Таким образом, жертвами петербургского маньяка стали еще два несовершеннолетних мальчика, которых он привлек и увел с детской площадки. В полиции мужчина заявил, что не считает насилие над детьми преступлением.