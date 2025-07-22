Трёхлетнего мальчика били в частном садике в Уфе

22 июля 2025, 18:28

В частном садике в Уфе били трёхлетнего мальчика за непослушание

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

В частном детском саде «Игроград», расположенном в селе Нагаево (входит в состав города Уфы), били трёхлетнего мальчика по рукам за непослушание. Об этом телеграм-каналу Mash Batash рассказала мама пострадавшего ребёнка.