Трёхлетнего мальчика били в частном садике в Уфе
В частном детском саде «Игроград», расположенном в селе Нагаево (входит в состав города Уфы), били трёхлетнего мальчика по рукам за непослушание. Об этом телеграм-каналу Mash Batash рассказала мама пострадавшего ребёнка.
По её словам, сын начинал плакать при виде няни, что насторожило женщину. Она попросила записи видеокамер, но ей отказали. После детский сад расторг договор с семьёй.
Как рассказала мама пострадавшего мальчика, после инцидента руководство «Игрограда» разослало в другие сады информацию, будто женщина скандалит и не платит.
Сейчас мальчик ходит к психологу. Другие родители также сообщали, что в этом и других филиалах десткого сада «Игроград» детей бьют и запугивают. Следственный комитет и прокуратура начали проверку.
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