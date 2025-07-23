Мужчина подглядывал за женщинами в кабинках туалета торгового центра в Москве
Мужчина подглядывал за женщинами в кабинках туалета московского торгового центра. Об этом сообщает Telegram-канал РИАМО.
Инцидент произошёл в ТЦ «Ривьера» на юге столицы. Посетительница сняла на видео мужчину, который зашёл в женский туалет и начал заглядывать в соседние кабинки сверху.
Когда он увидел камеру, сразу же принялся оправдываться, что перепутал туалет и заглянул в кабинку по соседству, чтобы попросить туалетную бумагу. После этого он быстро убежал.
Ранее сообщалось, что воспитательница частного детского сада в Петербурге швыряла на пол и дёргала маленького мальчика, мешавшего ей снимать видео.
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