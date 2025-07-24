Четыре тренера изнасиловали школьницу

24 июля 2025, 06:38

В Индии четверо тренеров-спортсменов подозреваются в изнасиловании

Фото: iStock/Favor_of_God

По данным Times of India, преступление произошло после тренировки на стадионе. 15-летняя школьница была изнасилована своими тренерами по хоккею.