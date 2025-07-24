Достижения.рф

Четыре тренера изнасиловали школьницу

В Индии четверо тренеров-спортсменов подозреваются в изнасиловании
Фото: iStock/Favor_of_God

По данным Times of India, преступление произошло после тренировки на стадионе. 15-летняя школьница была изнасилована своими тренерами по хоккею.



Мужчины арестовали по подозрению в групповом изнасиловании несоврешеннолетней ученицы. По показаниям подростка, мужчины отвели ее в отдаленнное помещение, где совершили насильственные действия. Девушка оказывала попытки сопротивления. Мужчины угражали расправой в случае обращения потерпевшей в полицию.

Несмотря на угрозы, девушка осмелилась заявить о произошедшем. Полиция Индии возбудила уголовное дело по нескольким статьям, включая групповое изнасилование. Все подозреваемые старше 30 лет оказались под стражей. Расследование продолжается.

Инцидент в Индии привлек внимание к проблеме насилия и домогательств в спортивной среде. Общественность потребовала усиление безопасности для несовершеннолетних, посещающих спортивные занятия.

Стажер

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0