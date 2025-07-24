Четыре тренера изнасиловали школьницу
По данным Times of India, преступление произошло после тренировки на стадионе. 15-летняя школьница была изнасилована своими тренерами по хоккею.
Мужчины арестовали по подозрению в групповом изнасиловании несоврешеннолетней ученицы. По показаниям подростка, мужчины отвели ее в отдаленнное помещение, где совершили насильственные действия. Девушка оказывала попытки сопротивления. Мужчины угражали расправой в случае обращения потерпевшей в полицию.
Несмотря на угрозы, девушка осмелилась заявить о произошедшем. Полиция Индии возбудила уголовное дело по нескольким статьям, включая групповое изнасилование. Все подозреваемые старше 30 лет оказались под стражей. Расследование продолжается.
Инцидент в Индии привлек внимание к проблеме насилия и домогательств в спортивной среде. Общественность потребовала усиление безопасности для несовершеннолетних, посещающих спортивные занятия.
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