Педофилы накачали мальчика наркотиками и по очереди изнасиловали в палатке на фестивале, оставив его в состоянии бессилия
В Марокко группа мужчин накачала ребенка наркотиками и изнасиловала в палатке на фестивале под открытым небом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Изнасиловали по очередиИнцидент, шокировавший общественность, произошел во время фестиваля имени принца Мулая Абдаллы в Марокко, который проходил в Эль-Джадиде на открытом воздухе. В четверг, 14 августа, группа молодых мужчин выбрала своей жертвой 13-летнего мальчика из Юсуфии. Воспользовавшись атмосферой праздника, они накачали его наркотиками и по очереди изнасиловали.
Не может даже сидетьДело стало известным благодаря Хамиду Эль-Руди, координатору местного комитета Марокканской ассоциации по правам человека. По словам правозащитника, сейчас мальчик находится в «критическом и тяжелом состоянии, не может даже сидеть». У ребенка нет отца, а его мать страдает психическими расстройствами. После инцидента ему удалось самостоятельно доехать до Юсуфии на автобусе.
«Он уехал на фестиваль в Эль-Джадиду. После инцидента он вернулся домой на автобусе в плачевном состоянии, что побудило его мать обратиться к соседям, которые затем связались с нами. Когда мы приехали в больницу, куда его доставили, картина была душераздирающей», — поделился Эль-Руди.
Зарабатывал на жизньПрокурор суда первой инстанции назначил судебно-медицинскую экспертизу для потерпевшего, которая состоялась 15 августа в больнице Мухаммеда V в Сафи. Результаты экспертизы подтвердили ужасные факты: подросток стал жертвой группового изнасилования и нуждается в неотложной психологической помощи. На следующий день, 16 августа, мальчика вновь госпитализировали в ту же больницу, но вскоре его состояние ухудшилось, и он был переведен в отделение неотложной помощи. В связи с критическим состоянием ребенка его направили в больницу Марракеша.
В настоящее время он находится в штаб-квартире Королевской жандармерии в Эль-Джадиде вместе с матерью. Расследование продолжается, подросток проходит обследование у специалистов и психологов, так как его психическое состояние вызывает серьезные опасения. Правозащитник отметил, что пострадавший зарабатывал на жизнь случайными работами: он продавал пластик на рынках и охранял автомобили. Вероятно, именно с этой целью он оказался на празднике в Эль-Джадиде, надеясь подработать.