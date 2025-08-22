Педофилы накачали мальчика наркотиками и по очереди изнасиловали в палатке на фестивале, оставив его в состоянии бессилия

22 августа 2025, 14:16

В Марокко группа мужчин накачала ребенка наркотиками и изнасиловала в палатке на фестивале под открытым небом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Изнасиловали по очереди

Не может даже сидеть

«Он уехал на фестиваль в Эль-Джадиду. После инцидента он вернулся домой на автобусе в плачевном состоянии, что побудило его мать обратиться к соседям, которые затем связались с нами. Когда мы приехали в больницу, куда его доставили, картина была душераздирающей», — поделился Эль-Руди.

Зарабатывал на жизнь