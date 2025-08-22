22 августа 2025, 13:18

Бразильянка изрезала ножницами лицо одноклассницы, которая над ней издевалась

Фото: iStock/Motortion

В Бразилии школьница изрезала ножницами лицо одноклассницы, которая постоянно над ней издевалась. Об этом пишут местные СМИ.