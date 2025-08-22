В Бразилии школьница изрезала ножницами лицо одноклассницы, которая постоянно над ней издевалась
В Бразилии школьница изрезала ножницами лицо одноклассницы, которая постоянно над ней издевалась. Об этом пишут местные СМИ.
Уже более года 17-летняя жительница Бразилии подвергалась буллингу со стороны нескольких одноклассниц. Однако неделю назад, когда главная из них снова ее оскорбила, девочка не выдержала и ответила обидчице.
Хулиганка была в шоке от такой реакции и напала на свою жертву. Она повалила девочку на пол и начала избивать ее прямо в классе. Но подросток успела схватить ножницы и нанесла обидчице серьезные раны на лице.
В результате пострадавшую школьницу пришлось доставить в больницу, где ей наложили швы на раны.
