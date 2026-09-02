Пенсионерка устроила ад: Андрей Малахов вскрыл шокируюую правду о кровавой расправе над экс-мэром Самары Тарховым и его женой
Несколько вечеров подряд Андрей Малахов в своей передаче раскрывал тайны семьи Метревели, которая причастна к убийству экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. Что удалось узнать главному ведущему страны, расскажет «Радио 1».
Где сейчас Нателла Метревели и её сын, которых подозревают в организации убийства?В эфире канала «Россия» Андрей Малахов рассказал историю Таисии Киселёвой — матери Нателлы Метревели, которая, по версии следствия, является организатором убийства экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. В рамках расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи следствие назвало предполагаемым организатором преступления Нателлу Метревели (называет себя Светланой), которая, по данным правоохранительных органов, координировала действия исполнителей, находясь за пределами России. По версии следствия, в убийстве участвовали сын Метревели — Дмитрий и внучка погибших — Екатерина Бельская. Речь шла о том, что женщина могла подробно объяснить молодым людям, как избавиться от тел бывшего чиновника и его жены. Дмитрий Метревели и его мать скрылись от правоохранительных органов. Предположительно родственники могли изменить документы и переехать в Европу. Екатерина была задержана и находится под стражей — судебный процесс по её делу продолжается уже не первый год. Максимальное наказание, которое может грозить преступнице, — 20 лет тюремного заключения. Отдельным фигурантом дела стала мать Нателлы Метревели.
Как 79-летняя Таисия Киселёва оказалась замешана в убийстве экс-мэра Самары?По данным следствия, пожилая родственница злоумышленницы помогла внучке погибших реализовать автомобиль Toyota RAV4, принадлежавший убитой Наталье Тарховой, представившись при сделке владелицей машины и выручив около 1,6 миллиона рублей. Киселёва находится под домашним арестом и обвиняется в краже имущества. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия» выступил приглашённый ведущим Андрей Каптелин, которого Таисия приняла в семью много лет назад. По словам пасынка, целью усыновления было завладение его московской квартирой. Также журналистам удалось найти в Санкт-Петербурге Наталью Чернову, которая около 15 лет назад проживала вместе с Киселёвой. Таисия, хоть и называла женщину подругой, по сути, держала её за прислугу.
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«У них была хорошая семья. Мы вместе снимали квартиру, так выживать было легче. Андрея мне представили как племянника Нателлы. Я думала, что они помогают ему», — сказала Чернова.По словам Натальи, в последний раз она виделась с разыскиваемой в 2010 году и не располагает информацией о том, где старая знакомая находится сейчас. Она всё ещё держит обиду на неё, потому что однажды вернулась домой и не обнаружила ни вещей, ни самой Метревели. Чернова уверена, что беглянку найдут.
«Не было ещё таких бегунов, которые могли бы скрываться всю жизнь», — заявила бывшая приятельница в эфире.Следственные органы и редакция программы объявили о денежном вознаграждении за сведения о местонахождении Дмитрия и Нателлы Метревели, гарантируя анонимность всем, кто предоставит информацию об этих людях.