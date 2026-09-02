Блогер Лерчек снова попала в больницу

02 сентября 2026, 18:27

Блогер Лерчек госпитализировали с болями в ногах и спине

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, вновь оказалась в больнице. Луис Сквиччиарини в соцсетях сообщил об ухудшении состояния блогера.





На опубликованном видео Лерчек рассказала о сильных болях в пояснице и ногах. Предыдущее обследование с помощью компьютерной томографии не обнаружило патологий, поэтому врачи решили провести дополнительные исследования. Многодетная мать выразила желание как можно скорее устновить диагноз, чтобы избавиться от тяжелых симптомов.





«Не хочу жаловаться, но боль действительно адская», — заявила блогер.