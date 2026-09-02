«Я не слышала себя»: Анна Семенович объяснила, почему пела фальшиво

02 сентября 2026, 16:27

Анна Семенович ответила на насмешки из-за своего живого вокала

Анна Семенович (Фото: Telegram @annsemenovich)

Певица Анна Семенович высказалась о критике в свой адрес после недавнего концерта. Экс-солистка «Блестящих» объяснила, что столкнулась с техническими проблемами.





В беседе с «Газетой.Ru» Анна заявила, что на выступлении возник брак по звуку и она не слышала собственный голос на сцене.

«Организаторы не успели должным образом технически подготовить площадку. Была не вся аппаратура, которая необходима для выступления. Но и та, которая была, в один момент отрубилась из-за дождя. И мониторы, и микрофон — не работало ничего, я не слышала себя и просто пела в экстремальных условиях. Но и отказываться от выступления я не стала: на него пришли зрители, они час ждали меня и свои любимые песни под дождём. И не выйти к ним я просто не могла. Пришлось выкручиваться и работать с таким технически ужасным звуком», — пояснила певица.