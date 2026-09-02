«Земля меня лечит»: Надежда Бабкина раскрыла свои планы на осень

02 сентября 2026, 17:16

Надежда Бабкина рассказала о планах на осень после летних гастролей

Надежда Бабкина (Фото: Instagram* @ngbabkina)

Народная артистка Надежда Бабкина заявила, что в сентябре возьмёт паузу и посвятит время восстановлению после насыщенного летнего сезона.





В беседе с Общественной Службой Новостей Надежда Георгиевна сообщила, что хочет устроить себе отдых для души и тела.

«Летом я работала много. А теперь с удовольствием поеду к себе на дачу в Одинцовский район и буду там ковыряться в грядках, собирать остатки урожая. Наведу порядок в доме и вокруг него. И будет мне счастье. Конечно, времени на всё это в обрез, но меня земля лечит и придаёт сил», — рассказала Бабкина.