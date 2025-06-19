«Пила водку стаканами»: Парень изнасиловал свою девушку вместе с друзьями на «вписке», снял на видео и выбросил голую в подъезд
Пьяная вечеринка подростков в Новосибирске потрясла общество своими ужасными последствиями. Несовершеннолетняя девушка, потерявшая сознание от алкоголя, стала жертвой изнасилования на «вписке». При этом злоумышленники не только совершили преступление, но и снимали его на телефон, после чего выложили в социальные сети. Подробнее, что произошло с несчастной девушкой, читайте в материале «Радио 1».
Вечеринка, приведшая к трагедииВ 2014 году группа молодежи собралась на вечеринке, где все активно употребляли алкоголь. Девушка не рассчитала свои силы и потеряла сознание. Однако то, что произошло после этого, трудно объяснить с точки зрения морали и человечности.
«Пила водку стаканами, один стакан разбила, громко смеялась. Мне было стыдно за неё. Всё-таки она была моей девушкой!», — рассказал парень жертвы.
Молодой человек, подозревая её в измене, решил отомстить и предложил своим друзьям присоединиться к половому акту, пока девушка находилась без сознания.
Издевательства и запись на видеоПодростки устроили целую «лотерею», играя в «Камень, ножницы, бумага» и проводя соревнования по армрестлингу, чтобы определить очередность насилия. Весь процесс они снимали на телефон. После завершения своих издевательств, полуголую девушку выбросили в подъезд, а пикантные фотографии выложили в социальные сети. Мобильный телефон жертвы они оставили себе.
«На вписке была одна она и шесть парней. Когда её парень пошёл за добавкой, она лезла к другу своего парня. Парень застал её с другим, когда пришёл. Ну тут парень и решил её наказать», — выложили те самые фотографии подростки, снабдив их этой подписью.
Реакция пострадавшей и её подругиКогда девушка пришла в сознание, она ничего не помнила о произошедшем и не понимала, как оказалась в подъезде.
«Меня разбудили какие-то незнакомые парни. Спросили, всё ли со мной в порядке. Я открыла глаза и увидела, что лежу в подъезде, рядом валяется сумка», — вспоминала она.
Утром девушка проснулась «местной знаменитостью». Подруга пострадавшей не верит в обвинения и утверждает, что её подруга всегда была хорошей ученицей и никогда не имела проблем.