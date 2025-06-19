«Пила водку стаканами»: Парень изнасиловал свою девушку вместе с друзьями на «вписке», снял на видео и выбросил голую в подъезд

19 июня 2025, 13:52

Фото: iStock/globalmoments

Пьяная вечеринка подростков в Новосибирске потрясла общество своими ужасными последствиями. Несовершеннолетняя девушка, потерявшая сознание от алкоголя, стала жертвой изнасилования на «вписке». При этом злоумышленники не только совершили преступление, но и снимали его на телефон, после чего выложили в социальные сети. Подробнее, что произошло с несчастной девушкой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Вечеринка, приведшая к трагедии Издевательства и запись на видео Реакция пострадавшей и её подруги Судебное разбирательство и приговор

Вечеринка, приведшая к трагедии

«Пила водку стаканами, один стакан разбила, громко смеялась. Мне было стыдно за неё. Всё-таки она была моей девушкой!», — рассказал парень жертвы.

Фото: iStock/AntonioGuillem



Издевательства и запись на видео

«На вписке была одна она и шесть парней. Когда её парень пошёл за добавкой, она лезла к другу своего парня. Парень застал её с другим, когда пришёл. Ну тут парень и решил её наказать», — выложили те самые фотографии подростки, снабдив их этой подписью.

Реакция пострадавшей и её подруги

«Меня разбудили какие-то незнакомые парни. Спросили, всё ли со мной в порядке. Я открыла глаза и увидела, что лежу в подъезде, рядом валяется сумка», — вспоминала она.

Фото: iStock/pashapixel



Судебное разбирательство и приговор