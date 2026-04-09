Чемпионка Европы по хоккею на траве пострадала от «схемы Долиной»
Чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова пострадала от мошеннической «схемы Долиной».
Как сообщает Sport Baza, три года назад спортсменка, работавшая в тот период риелтором, купила квартиру у пожилой женщины за 10 млн рублей. Чтобы исключить возможные махинации, Дианова не только попросила у продавщицы справки из нарко- и психоневрологического диспансеров, но и за свои средства организовала добровольную экспертизу — пенсионерке сделали электроэнцефалограмму и провели психологические тесты.
Убедившись в полной дееспособности бабушки, Елизавета продала собственную квартиру и приобрела новую. Однако въехать в жильё она так и не смогла — выяснилось, что пожилая женщина рассталась с недвижимостью под давлением аферистов.
В какой-то момент Дианова приехала проверить квартиру и обнаружила, что замки уже заменили. Вскрывать дверь пришлось в присутствии полиции. Дело дошло до суда. Покупательница уже проиграла два процесса и сейчас подала кассационную жалобу.