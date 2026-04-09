Чемпионка Европы по хоккею на траве пострадала от «схемы Долиной»

09 апреля 2026, 13:58

Baza: Чемпионка Европы Елизавета Дианова пострадала от «схемы Долиной»

Чемпионка Европы по хоккею на траве Елизавета Дианова пострадала от мошеннической «схемы Долиной».





Как сообщает Sport Baza, три года назад спортсменка, работавшая в тот период риелтором, купила квартиру у пожилой женщины за 10 млн рублей. Чтобы исключить возможные махинации, Дианова не только попросила у продавщицы справки из нарко- и психоневрологического диспансеров, но и за свои средства организовала добровольную экспертизу — пенсионерке сделали электроэнцефалограмму и провели психологические тесты.



Убедившись в полной дееспособности бабушки, Елизавета продала собственную квартиру и приобрела новую. Однако въехать в жильё она так и не смогла — выяснилось, что пожилая женщина рассталась с недвижимостью под давлением аферистов.



В какой-то момент Дианова приехала проверить квартиру и обнаружила, что замки уже заменили. Вскрывать дверь пришлось в присутствии полиции. Дело дошло до суда. Покупательница уже проиграла два процесса и сейчас подала кассационную жалобу.



