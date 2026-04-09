Блогер получил 75 лет тюрьмы за жестокое убийство
В США вынесли приговор блогеру Cash Cartier, известному под настоящим именем Калеб Микенс, которого признали виновным в жестоком убийстве своей девушки Шейлы Куэвас. Как сообщает New York Post, он проведет за решеткой 75 лет.
Трагедия произошла 8 октября 2023 года. Микенс сам вызвал службу 911, сообщив, что его возлюбленная не дышит. Прибывшие медики обнаружили у Куэвас множественные колотые раны и переломы ребер. Спасти девушку не удалось. Блогер утверждал, что на нее напала его собака. Животное изъяли сотрудники службы контроля и усыпили.
Однако в ходе расследования полиция не нашла подтверждений версии о нападении собаки. Микенса задержали по подозрению в убийстве. Следствие пришло к выводу, что он предварительно накачал жертву наркотиками, после чего избил ее до смерти.
В суде также выступили несколько бывших девушек блогера. Они рассказали, что в прошлом сами сталкивались с сексуальным насилием и пытками с его стороны.
