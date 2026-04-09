Заколола ножом и расчленила: пьяная россиянка убила мужа

09 апреля 2026, 14:34

РЕН ТВ: Пьяная россиянка убила мужа в Ставропольском крае

В Ставропольском крае задержали 56-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком убийстве своего супруга. Об этом пишет РЕН ТВ.





По данным следствия, трагедия произошла 5 апреля во время совместного распития спиртного. Между супругами вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленница схватила нож и нанесла мужчине несколько ударов в спину.



От толчка потерпевший упал и ударился головой об угол журнального столика. От полученных травм он скончался на месте.



Чтобы скрыть следы преступления, женщина расчленила тело погибшего, упаковала останки в пакеты и на такси вывезла их к реке в Невинномысске, где сбросила в воду. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Обстоятельства произошедшего выясняются.



