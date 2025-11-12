Побег за границу, элитные автомобили и пытки ножом на глазах у жены: что известно об убийстве криптоблогера Романа Новака?
Леденящая душу история произошла в ОАЭ с петербургским криптоблогером Романом Новаком и его супругой Анной. Неизвестные жестоко убили пару и спрятали их тела, которые следователи не могут найти до сих пор. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Кто такой Роман Новак: биография
Имя Романа Новака давно известно в криптосообществе. Он создавал впечатление влиятельного игрока на уровне Павла Дурова или богатых арабских шейхов. Новак называл себя членом совета директоров Telegram, хвастался связями в IT-сфере и уверял инвесторов, что готов совершить революцию на рынке криптопереводов. На практике же, по словам обманутых вкладчиков, он оказался лишь талантливым манипулятором, сумевшим собрать около 500 миллионов долларов под проект приложения для быстрого трейдинга криптовалютой.
Сервис должен был стать «быстрой и надежной криптосетью». Приложение создали украинские разработчики, однако спустя время они перестали получать оплату, а инвесторы – отчёты о ходе проекта. В итоге Новак исчез вместе с деньгами, оставив всех участников без надежды на компенсацию.
В Петербурге Новака посадили в тюрьму за старое хищение более 7 млн рублей. После выхода на свободу он перебрался в Дубай, где продолжил свою деятельность, запустив собственный токен. Российские силовики недавно проверяли криптобиржи в «Москва-Сити» в поисках, предположительно, следов его инвестиций.
Убийство Новака и его супруги Анны
О похищении и убийстве Романа Новака и его супруги стало известно в начале ноября. Как сообщил источник «КП-Петербург», пара проживала в роскошной резиденции в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) и ездила на элитных автомобилях общей стоимостью порядка 100 миллионов рублей.
Супруги перестали выходить на связь в начале октября. Тогда их близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.
По данным пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу, 2 октября у Новака и его жены была назначена встреча с неизвестными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель доставил их до стоянки у озера, где они пересели в другую машину и уехали. После этого их никто больше не видел. Последний раз их телефоны были активны 4 октября. Тогда поступил звонок из Кейптауна в ЮАР, после чего связь полностью оборвалась.
По предварительной информации, Новака и его супругу похитили с целью выкупа. Когда преступники поняли, что не получат деньги, заложников убили.
Причины расправы
Подробности гибели Новака и его супруги пока не раскрываются. Не исключено, что похитители или киллеры могли быть обманутыми инвесторами блогера. По делу уже задержали восемь человек. По предварительной версии, деньги от Новака они так и не получили и в результате расчленили семью. Тела погибших до сих пор не обнаружили. Их, по данным СК России, могли закопать в пустыне.
Троим задержанным, которые считаются исполнителями преступления, уже предъявили обвинения в убийстве. Среди них оказались бывший сотрудник силовых органов и бизнесмен.
У пары остались маленькие дети, которых заберут под опеку бабушка с дедушкой. Родственники при этом продолжают молчать о жизни и деятельности семьи за границей.
Новые подробности дела
12 ноября появились новые сведения о жестокой расправе над россиянами. Выяснилось, что перед убийством преступники пытали Новака ножом, заставив его жену наблюдать за происходящим.
Мучения продолжались до тех пор, пока Новак не раскрыл злоумышленникам пароли от своих электронных кошельков.
При этом, как отметили в следственных органах, личность заказчика преступления до сих пор не установили. Исполнители, впервые встретившие потерпевших, не разбирались в криптовалютах. После получения паролей они передали их организатору, который вывел все средства.