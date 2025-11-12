12 ноября 2025, 16:50

Роман Новак с женой Анной (фото: Instagram* @t0r)

Леденящая душу история произошла в ОАЭ с петербургским криптоблогером Романом Новаком и его супругой Анной. Неизвестные жестоко убили пару и спрятали их тела, которые следователи не могут найти до сих пор. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».





Содержание Кто такой Роман Новак: биография Убийство Новака и его супруги Анны Причины расправы Новые подробности дела

Кто такой Роман Новак: биография

Роман Новак (фото: Instagram* @t0r)



Убийство Новака и его супруги Анны

Причины расправы

Роман Новак с дочерью (фото: Instagram* @t0r)

Новые подробности дела