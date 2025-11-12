«Украл тетради и бил по голове»: десятиклассник напал на учительницу в Москве
Десятиклассник напал на учителя во время перемены в одной из школ Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования.
Выяснилось, что подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, забрал со стола стопку тетрадей и положил их в свой портфель. Когда педагог вернулась и потребовала отдать вещи, школьник начал бить её по голове.
Отмечается, что пострадавшую учительницу госпитализировали.
В ведомстве подчеркнули, что подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит нормам морали, нравственности и закона. К делу подключили правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование. По его итогам ученика накажут по всей строгости закона, рассматривается также вопрос о его исключении.
