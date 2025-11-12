«Украл тетради и бил по голове»: десятиклассник напал на учительницу в Москве

12 ноября 2025, 14:13

Десятиклассник напал на учителя в школе Москвы, педагога госпитализировали

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Десятиклассник напал на учителя во время перемены в одной из школ Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования.