«Угрожал и пугал ребенка»: водитель напал на женщину с ребенком и разбил ее авто
Во Владивостоке автомобилист напал на женщину с ребенком и повредил ее машину. Такая информация распространилась в местных телеграм-каналах.
Все началось с конфликта на дороге, где водитель Subaru Levorg без номеров создавал аварийную ситуацию. После того как женщина посигналила мужчине, тот заблокировал ей проезд.
«Я сначала просила его уехать, потом вышла узнать, почему он стоит. Он вышел из машины, начал угрожать, испугал моего ребенка, а затем с разбега ударил ногой в дверь и разбил окно», — рассказала пострадавшая.Видеорегистратор автомобиля, водитель которой оказался очевидцем конфликта, зафиксировал, как мужчина ударяет ногой по кузову и оставляет на нем вмятину. Пострадавшая написала заявление в полицию.
