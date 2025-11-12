«Угрожал и пугал ребенка»: водитель напал на женщину с ребенком и разбил ее авто

12 ноября 2025, 14:29

Во Владивостоке водитель напал на женщину с ребенком и разбил ее авто

Фото: iStock/disqis

Во Владивостоке автомобилист напал на женщину с ребенком и повредил ее машину. Такая информация распространилась в местных телеграм-каналах.





Все началось с конфликта на дороге, где водитель Subaru Levorg без номеров создавал аварийную ситуацию. После того как женщина посигналила мужчине, тот заблокировал ей проезд.

«Я сначала просила его уехать, потом вышла узнать, почему он стоит. Он вышел из машины, начал угрожать, испугал моего ребенка, а затем с разбега ударил ногой в дверь и разбил окно», — рассказала пострадавшая.