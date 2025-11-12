В Татарстане изъяли 13 тысяч используемых мошенниками сим-карт
В Татарстане у мошенников изъяли 74 SIM‑бокса и около 13 тысяч SIM‑карт.
Об этом сообщил «Татар-информу» старший прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно‑розыскной деятельностью прокуратуры РТ Михаил Желаев.
По его словам, карты использовались для обеспечения круглосуточной связи преступников. В качестве примера он привёл уголовное дело, возбужденное 26 сентября в Набережных Челнах в отношении двух лиц, которые обеспечивали такую работу.
Ранее, 5 ноября, сообщалось, что Минцифры планирует ввести специальные «детские» SIM‑карты. Они будут оформляться отдельно и только с согласия родителей. Их владельцы смогут запрашивать геотреки детей без обращения в суд.
