Новосибирский областной суд оставил в силе приговор по делу о жестоком убийстве 75-летней жительницы Болотного. Следствие установило: квартирантка задушила пенсионерку, а потом устроила пожар, чтобы скрыть следы преступления. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Пожар в доме и страшная находка
Трагедия произошла 26 мая 2025 года в Болотном. Соседи заметили огонь в частном доме и сразу вызвали МЧС. Пожарные быстро справились с пламенем. В одной из комнат они нашли тело хозяйки дома, 75-летней Лидии (все имена изменены редакцией). Сначала правоохранители проверяли версию о гибели во время пожара. Однако вскоре выяснилось, что женщина умерла раньше.
Кто жил у пенсионерки
Местные жители рассказали, что у Лидии жили две квартирантки — 52-летняя Евгения и ее подруга Яна. По словам соседей, после смерти дочери пенсионерка начала выпивать. Весной она познакомилась с Евгенией, которая недавно вышла из колонии. Хозяйка пустила ее к себе, а позже помогла и Яне. Жители также говорили, что после смерти сожителя родственники мужчины собирались забрать у Лидии дом.
Что рассказала свидетельница
Следователи допросили Яну. Та сообщила, что накануне вечером все трое выпивали. Во время застолья между хозяйкой и квартиранткой вспыхнула ссора. После этого Яна и Евгения ушли к знакомой и продолжили пить самогон. По словам свидетельницы, ей стало плохо, и она легла спать. Около семи утра к ней пришла Евгения и попросилась переночевать. Утром, как утверждает Яна, гостья призналась в убийстве.
Как произошло преступление
После ухода Яны нетрезвая Евгения вернулась в дом Лидии. Там между женщинами снова вспыхнул конфликт. Хозяйка начала ругать квартирантку и назвала ее «нахлебницей». Ссору слышали даже соседи. Затем пенсионерка ушла в комнату. Фигурантка пошла следом. Лидия сидела спиной к двери. В этот момент Евгения напала на нее и задушила.
Зачем подожгли дом
После расправы обвиняемая положила тело на кровать. Сверху она набросала тряпки, облила их самогоном и подожгла. Перед уходом женщина забрала с кухни три банки солений. Камеры наблюдения сняли, как она идет по улице с ними в руках. Позже Евгения продала их знакомой за 200 рублей. На эти деньги она купила самогон. Потом она вернулась к дому Лидии, увидела пожар и ушла к Яне ночевать.
Что показала экспертиза
Судмедэксперты нашли у погибшей внутренние повреждения, характерные для удушения. Также они не обнаружили в крови следов углекислого газа. Это подтвердило версию следствия: сначала женщину убили, а уже потом подожгли дом.
Прошлые судимости и приговор
Евгению отправили в СИЗО. Ранее ее уже судили за другое убийство. Позже она получила срок и за вымогательство, которое совершила в группе с применением насилия. В 2023 году женщина вместе с сообщниками жестоко избила пожилого соседа. Они забрали у него две тысячи рублей и заперли мужчину в подполе. Пострадавший сумел выбраться и обратился в полицию. В феврале 2026 года Болотнинский районный суд назначил Евгении 10 лет колонии общего режима за убийство пенсионерки, которая приютила ее у себя дома. Защита попыталась обжаловать приговор. Однако Новосибирский областной суд не согласился с доводами адвоката и оставил решение без изменений.