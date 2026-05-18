В Подмосковье реанимобиль с медиками попал в страшную аварию с фурой
На трассе в Московской области реанимобиль с медиками попал в серьёзную аварию. Об этом информирует группа во ВКонтакте «ДТП и ЧП Москва и МО МСК».
Инцидент произошёл около часа ночи по московскому времени на 130-м километре трассы М4 «Дон» в сторону Тульской области. Машина скорой помощи столкнулась со стоящей на обочине фурой.
В результате ДТП пострадали три сотрудника бригады. Отмечается, что транспортное средство получило серьёзные повреждения: у реанимобиля смят кузов, капот, бампер, стёкла и крыша разбиты, детали разбросаны по проезжей части.
На месте работали бригады спасателей и «Скорой помощи». Кроме того, помогали и неравнодушные водители, которые подъезжали на машинах. Все пострадавшие получили помощь, медики эвакуировали их в больницу.
Читайте также: