В Минздраве рассказали о состоянии девочки, на которую напал бультерьер в Нижнекамске
Стало известно, в каком состоянии находится девочка, на которую напал бультерьер в Нижнекамске. Об этом пишет «Татар-информ».
Пациентка находится в стабильном состоянии с положительной динамикой к улучшению. Все необходимые медицинские процедуры проводятся под постоянным наблюдением квалифицированных врачей в отделении, сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.
В Нижнекамске в субботу, 16 мая, бультерьер напал на девочку, серьезно травмировав ее лицо и оторвав ухо. В результате инцидента возбуждено уголовное дело, а также установлены владелец собаки и человек, выгуливавший ее в тот день.
Ранее сообщалось, что на Сахалине подросток напал на отчима и пырнул его ножом около пяти раз. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: