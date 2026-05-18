В Петербурге подросток получил несколько ножевых ранений в драке у ресторана
В Санкт-Петербурге после ссоры в ресторане быстрого питания произошёл серьёзный конфликт между подростками. Подробности приводит Telegram-канал Baza.
Уточняется, что двое молодых людей начали перепалку в заведении, а для выяснения отношений они вышли на парковку, где драка быстро переросла в использование ножа.
Старший из участников конфликта нанёс младшему ножевые ранения. Очевидцы попытались остановить подростка с ножом и сразу вызвали скорую помощь. Пострадавший выжил, несмотря на травмы. Медики доставили его в реанимацию.
Ранее на Сахалине следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении подростка. Сообщается, что несовершеннолетний ударил ножом своего отчима.
