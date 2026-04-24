Под Воронежем шестиклассницы жестоко убили женщину-инвалида и остались безнаказанными: раскрыты подробности громкого дела
В конце ноября 2009 года в небольшом поселке Воронежской области произошло жестокое преступление. Сначала следователи решили, что женщину убил маньяк. На это указывали характер ран и общая картина случившегося. Но вскоре выяснилось другое. За расправой стояли те, кого никто не мог заподозрить, — дети. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Следствие вышло на школьниковСветлане Радинской было 45 лет. С рождения она жила с синдромом Дауна, вместе с пожилой матерью. В поселке женщину знали все. Из-за ее особенностей местные называли ее «божьим человеком». Она была доверчивой, открытой и совершенно беззащитной. Россиянка могла выйти на дорогу, и водители, заметив ее, всегда притормаживали. Иногда она уходила гулять даже ночью, но если кто-то видел ее одну, то обязательно провожал домой. К ней относились с жалостью и старались оберегать. Поэтому ее смерть стала шоком. Сначала следователи проверяли разные версии, в том числе предполагали, что преступление могло носить сексуальный характер. Однако позже эксперты установили, что насилия не было.
Во время опросов местных жителей начали всплывать тревожные подробности. Оказалось, что над Светланой не раз издевались школьники: подростки бросали в нее камни, оскорбляли и насмехались над ней. После этого оперативники обратили особое внимание на местную школу.
Допрос школьницПодозрения следствия подтвердились быстро: на допрос доставили двух шестиклассниц — Аллу и Лену. Девочки почти сразу признались, что выслеживали Светлану, избили ее, а затем вернулись, чтобы добить. Следователей поразила не только жестокость преступления, но и полное равнодушие школьниц: даже во время следственного эксперимента они спокойно и без эмоций рассказывали о случившемся, словно речь шла не об убийстве, а о какой-то игре.
После уроков заметили Светлану и пошли следомОколо двух часов дня шестиклассницы возвращались домой после занятий. На улице они заметили Светлану. Девочки знали только одно: у женщины были проблемы со здоровьем. Ни имени, ни возраста они не знали. Она была невысокой и худой. Внешне женщина напоминала подростка и выглядела почти ровесницей школьниц. Позже в объяснении девочки написали: «Мы решили ее избить и пошли за ней». Когда оперативники спросили, зачем они это сделали, подруги, по словам очевидцев, лишь пожали плечами. Внятного объяснения у них не нашлось.
Завели в заброшенное зданиеРядом с поселком стояло пустующее двухэтажное здание бывшего быткомхоза. Там редко кто появлялся. Школьницы преградили Светлане дорогу и затолкали ее внутрь. Алла позже написала в объяснении: «Я сразу с размаху ударила ее кулаком по лицу». После этого девочки начали избивать женщину руками и ногами. Когда россиянка попыталась закричать, это их не остановило. Напротив, они стали действовать еще жестче.
На допросе одна из школьниц сказала, что они искали место, где никто не услышит крики. Для этого выбрали бывший туалет. Светлану, которая уже едва держалась на ногах, силой затащили на второй этаж. Там избиение продолжилось. Подруги уже не боялись случайных свидетелей. Когда женщина перестала двигаться и подавать признаки жизни, они вытащили кляп и ушли домой.
Захотели убитьПройдя немного, Алла предложила вернуться, чтобы добить Свету и избавиться от свидетеля. После этого по дороге домой они встретили младшую школьницу, привели ее к месту преступления и велели молчать. По словам следствия, девочки вели себя так, будто не понимали всей тяжести содеянного и воспринимали случившееся как страшную игру. После ареста девочек мать Аллы и двоюродная сестра Лены пришли к семье Светы. Они хотели извиниться и предложили деньги. Мать убитой отказалась говорить.
Скромная семья и особая любовь к старшей дочериРадинские жили небогато. Мать Светы работала корректором в типографии, а отчим служил мелким чиновником в местной администрации. Света была старшей дочерью в семье. Позже у родителей родился второй ребенок, и, к счастью, он появился на свет здоровым.
Травля и молчаниеВ детстве Света легко сходилась с людьми, но со временем все изменилось. На улице ей начали кричать вслед обидное: «Дурочка!», и постепенно девушка стала замкнутой и молчаливой. Мать замечала у нее синяки и ссадины, когда купала дочь, но Света никогда не объясняла, откуда они взялись. Родные догадывались, кто может ее обижать, однако в милицию не обращались. Постоянно следить за дочкой они не могли, но и запирать ее дома не хотели.
Тюрьма подружкам-убийцам не грозилаТюрьма юным подругам-убийцам не грозила: обеим еще не исполнилось 14 лет. Но без последствий этот поступок не остался. Для таких случаев закон предусматривает другие меры. Психиатрическую экспертизу девочкам не назначали. Следствие не возбудило уголовное дело, а без него закон не позволяет проводить такую проверку. При этом следователь уточнял: ни у психиатра, ни у нарколога школьницы на учете не состояли.
Сначала шестиклассниц перевели из обычной школы в вечернюю. Затем комиссия решала, стоит ли направлять их в закрытую спецшколу. Еще до Нового года подруг поместили в Центр временного содержания. Позже их отправили в спецшколу в другом регионе. Что произошло с ними после этого, так и осталось неизвестным.