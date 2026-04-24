Преподаватель МАДИ скончалась во время сеанса у психолога в центре Москвы
Старший преподаватель МАДИ скончалась во время сеанса у психолога в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
На консультацию к психологу Ринату С. обратилась 55-летняя Нурия Х. Вскоре после начала разговора женщина почувствовала головную боль и внезапно потеряла сознание. Психолог немедленно вызвал скорую медицинскую помощь.
Прибывшие врачи пытались спасти педагога, но их усилия оказались безуспешными, и она скончалась. Согласно предварительной информации, причиной смерти стала остановка сердца. Нурия Х. занимала должность старшего преподавателя иностранных языков в МАДИ. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Читайте также: