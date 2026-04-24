Житель Подмосковья едва не задохнулся из-за привычки не пережёвывать пищу

24 апреля 2026, 13:20

Врачи в Кашире спасли мужчину от асфиксии из-за непережёванной курицы

В Подмосковье врачи госпитализировали мужчину, который почти не пережёвывал пищу. Во время обеда курицей он чуть не задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».





В Кашире пациент два дня ходил с ощущением кома в горле. Он съел курицу, но не разжевал мясо (хотя каждый кусок рекомендуют жевать 20–30 раз).



В пищеводе застрял плотный фрагмент курятины, который создал непроходимый барьер. Мужчина обратился в местную больницу, и медики незамедлительно прооперировали его.

«Самая серьёзная опасность, которую таит в себе плохо пережёванная еда, — это асфиксия. Второй риск — перфорация пищевода и нагноение органов грудной клетки. Во время операции с помощью эндоскопа мы фрагментировали инородное тело, а после успешно его извлекли», — рассказала врач-эндоскопист Марина Дадашева.