Житель Подмосковья едва не задохнулся из-за привычки не пережёвывать пищу
Врачи в Кашире спасли мужчину от асфиксии из-за непережёванной курицы
В Подмосковье врачи госпитализировали мужчину, который почти не пережёвывал пищу. Во время обеда курицей он чуть не задохнулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
В Кашире пациент два дня ходил с ощущением кома в горле. Он съел курицу, но не разжевал мясо (хотя каждый кусок рекомендуют жевать 20–30 раз).
В пищеводе застрял плотный фрагмент курятины, который создал непроходимый барьер. Мужчина обратился в местную больницу, и медики незамедлительно прооперировали его.
«Самая серьёзная опасность, которую таит в себе плохо пережёванная еда, — это асфиксия. Второй риск — перфорация пищевода и нагноение органов грудной клетки. Во время операции с помощью эндоскопа мы фрагментировали инородное тело, а после успешно его извлекли», — рассказала врач-эндоскопист Марина Дадашева.Она добавила, что операция прошла успешно и без единого разреза. Проходимость пищевода пациента полностью восстановлена.