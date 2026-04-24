Директор Волжской лиги КВН хранил дома наркотики и попался полиции

24 апреля 2026, 14:56

Полиция задержала директора Волжской лиги КВН Артёма Краснобаева с наркотиками

В Волгограде сотрудники правоохранительных органов задержали директора Волжской лиги КВН Артёма Краснобаева за хранение наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.





Силовики пришли с обыском в квартиру 34-летнего мужчины. Там они обнаружили один грамм синтетического наркотика и ещё 12 граммов других запрещённых веществ: марихуану, грибы и гашиш. В момент задержания артист находился в состоянии наркотического опьянения. Следователи возбудили против него уголовное дело по статье 228 УК РФ.



Краснобаев прославился как бывший капитан команды КВН «Пролетая над гнездом». Сейчас он выступает в составе команды «Халатные люди», руководит Волжской лигой КВН и курирует проект «Стендап-дети».





