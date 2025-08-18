Подарки, рестораны и интимная съёмка — 40‑летний ранее судимый мужчина совращал несовершеннолетних в Екатеринбурге

18 августа 2025, 11:09

В Екатеринбурге разразился секс-скандал: 40-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении несовершеннолетних. Его знакомые не были удивлены, поскольку знали о его похотливом поведении и отсутствии моральных ограничений в интимной сфере. Теперь ему предстоит давать показания следователям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Подозреваемый и его жертвы Манипуляции и обещания Порочная сеть Разоблачение Личность подозреваемого Ожидание наказания

Подозреваемый и его жертвы

Манипуляции и обещания

«Он обещал им деньги, красивую и роскошную жизнь, о чем многие мечтают», — рассказали журналистам знакомые некоторых пострадавших девушек.

Порочная сеть

«Может, я тебе накидаю, кто мне нравится, ты их привлечешь, а я тебе дополнительно заплачу за них?», — писал он в личных сообщениях одной из своих жертв.

Разоблачение

Личность подозреваемого

«В 2006 году он организовал джаз-группу, где играл на флейте. Группа была довольно популярна: они выступали на разогревах известных исполнителей, когда те приезжали в Екатеринбург, а также проводили концерты на выставках и бизнес-саммитах», — рассказал журналистам один из знакомых Владимира.

Ожидание наказания