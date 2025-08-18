Подарки, рестораны и интимная съёмка — 40‑летний ранее судимый мужчина совращал несовершеннолетних в Екатеринбурге
В Екатеринбурге разразился секс-скандал: 40-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении несовершеннолетних. Его знакомые не были удивлены, поскольку знали о его похотливом поведении и отсутствии моральных ограничений в интимной сфере. Теперь ему предстоит давать показания следователям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Подозреваемый и его жертвыВладимир (имя изменено) выбирал девушек в возрасте от 13 до 14 лет, знакомился с ними в центре города и приглашал в рестораны или съемные апартаменты.
Манипуляции и обещанияМужчина использовал простую, но эффективную схему: угощая школьниц дорогими ужинами, стоимость которых доходила до 15 — 20 тысяч рублей, он обещал им деньги и красивую жизнь. Многие из девушек, мечтающих о роскоши, не отказывались от таких предложений.
«Он обещал им деньги, красивую и роскошную жизнь, о чем многие мечтают», — рассказали журналистам знакомые некоторых пострадавших девушек.
Порочная сетьВладимир не ограничивался только одним знакомством. Он предлагал тем, с кем уже имел интимные отношения, свести его с другими школьницами, находя их в социальных сетях. За помощь он обещал денежное вознаграждение, что делало его предложения еще более заманчивыми.
«Может, я тебе накидаю, кто мне нравится, ты их привлечешь, а я тебе дополнительно заплачу за них?», — писал он в личных сообщениях одной из своих жертв.
РазоблачениеСитуация стала известна правоохранительным органам благодаря заявлению одной из родительниц. Она увидела в мессенджере видео с участием своей дочери и незнакомого взрослого мужчины, которое содержало пикантные сцены. Это стало основанием для начала расследования.
Личность подозреваемогоПравоохранители быстро вышли на Владимира, который также известен как музыкант и брокер. В 2006 году он организовал джаз-группу, выступавшую на известных мероприятиях. Несмотря на творческую карьеру, у него есть криминальное прошлое: в 2021 году его судили за мошенничество.
«В 2006 году он организовал джаз-группу, где играл на флейте. Группа была довольно популярна: они выступали на разогревах известных исполнителей, когда те приезжали в Екатеринбург, а также проводили концерты на выставках и бизнес-саммитах», — рассказал журналистам один из знакомых Владимира.