Подарки, рестораны и интимная съёмка — 40‑летний ранее судимый мужчина совращал несовершеннолетних в Екатеринбурге

Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

В Екатеринбурге разразился секс-скандал: 40-летнего мужчину задержали по подозрению в совращении несовершеннолетних. Его знакомые не были удивлены, поскольку знали о его похотливом поведении и отсутствии моральных ограничений в интимной сфере. Теперь ему предстоит давать показания следователям. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».



Подозреваемый и его жертвы

Владимир (имя изменено) выбирал девушек в возрасте от 13 до 14 лет, знакомился с ними в центре города и приглашал в рестораны или съемные апартаменты.

Манипуляции и обещания

Мужчина использовал простую, но эффективную схему: угощая школьниц дорогими ужинами, стоимость которых доходила до 15 — 20 тысяч рублей, он обещал им деньги и красивую жизнь. Многие из девушек, мечтающих о роскоши, не отказывались от таких предложений.

«Он обещал им деньги, красивую и роскошную жизнь, о чем многие мечтают», — рассказали журналистам знакомые некоторых пострадавших девушек.

Порочная сеть

Владимир не ограничивался только одним знакомством. Он предлагал тем, с кем уже имел интимные отношения, свести его с другими школьницами, находя их в социальных сетях. За помощь он обещал денежное вознаграждение, что делало его предложения еще более заманчивыми.

«Может, я тебе накидаю, кто мне нравится, ты их привлечешь, а я тебе дополнительно заплачу за них?», — писал он в личных сообщениях одной из своих жертв.

Разоблачение

Ситуация стала известна правоохранительным органам благодаря заявлению одной из родительниц. Она увидела в мессенджере видео с участием своей дочери и незнакомого взрослого мужчины, которое содержало пикантные сцены. Это стало основанием для начала расследования.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Личность подозреваемого

Правоохранители быстро вышли на Владимира, который также известен как музыкант и брокер. В 2006 году он организовал джаз-группу, выступавшую на известных мероприятиях. Несмотря на творческую карьеру, у него есть криминальное прошлое: в 2021 году его судили за мошенничество.

«В 2006 году он организовал джаз-группу, где играл на флейте. Группа была довольно популярна: они выступали на разогревах известных исполнителей, когда те приезжали в Екатеринбург, а также проводили концерты на выставках и бизнес-саммитах», — рассказал журналистам один из знакомых Владимира.

Ожидание наказания

Теперь Владимиру снова предстоит столкнуться с законом. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения, и он вновь окажется за решеткой.
Дарья Осипова

