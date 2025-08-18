В Тюмени задержали рейс из-за выката самолета за пределы ВПП
Сегодня утром, 18 августа, в аэропорту Рощино (Тюмень) произошёл авиационный инцидент — самолёт Ан-24, выполнявший рейс в Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ), выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) во время взлёта. На борту находились 40 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет.
В результате происшествия рейс был задержан на несколько часов. В настоящее время пассажиры находятся в аэровокзале, где им оказываются все предусмотренные Федеральными авиационными правилами услуги.
Уральская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль. Как сообщили в ведомстве, вылет в Белоярский планируется выполнить на воздушном судне ATR-72 в ближайшее время. До момента отправки рейса ситуация остаётся на контроле надзорных органов.
Самолёт Ан-24 после инцидента был отбуксирован на стоянку. Причины происшествия выясняются.
Читайте также: