В Тюмени задержали рейс из-за выката самолета за пределы ВПП

18 августа 2025, 10:31

Сегодня утром, 18 августа, в аэропорту Рощино (Тюмень) произошёл авиационный инцидент — самолёт Ан-24, выполнявший рейс в Белоярский (Ханты-Мансийский автономный округ), выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) во время взлёта. На борту находились 40 пассажиров и 6 членов экипажа, пострадавших нет.