Турист пропал в районе «домика молочника» на перевале Орой на Алтае. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трое туристов в субботу, 16 августа, самостоятельно пошли в горы и предварительно не зарегистрировались. Они отправились на перевал Орой, который считается опасным из-за резких перепадов высоты и крутых поворотов.
Из похода только двое туристов вернулись обратно. Выяснилось, что 72-летний мужчина отстал от группы. Он направился к «домику молочника», чтобы отдохнуть, и после этого связь с ним оборвалась.
Спасатели уже обследовали более 20 километров, но пока не нашли никаких следов пропавшего туриста.
Ранее на перевале Орой уже происходили исчезновения туристов. В прошлом году 24-летний мужчина из Новосибирска не вернулся домой, удалось обнаружить лишь его палатку.
