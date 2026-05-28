«Подлинная страсть возможна только с девственницей»: сварщик из Каменска три года преследовал несовершеннолетних. Шокирующая история
В начале девяностых Каменск-Шахтинский жил как многие небольшие города России. Дети играли во дворах дотемна, а взрослые с утра до ночи пытались прокормить семьи. В 1993 году здесь появился маньяк, которому позже дали прозвище «каменский Чикатило». Следователи вышли на его след только через три года. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Подлинная страсть возможна только с девственницейРоман Бурцев рос в неблагополучной семье. Его отец пил и был судим за изнасилование, старший брат рано пошёл по той же дорожке, а мать вела беспорядочную жизнь. Фактически мальчик с детства оказался предоставлен сам себе, без контроля и нормальной семейной опоры. Тревожные признаки проявились очень рано. Уже в 13 лет Бурцев попытался затащить девочку в подвал, однако на её крики прибежала дворник и успела вмешаться. После этого подростка поставили на учёт в детской комнате милиции, но серьёзных последствий для него не наступило. В те годы на таких детей нередко смотрели как на трудных, но не опасных, и дальше формального надзора дело часто не шло.
Отслужив в армии, Бурцев вернулся домой и устроился электросварщиком на машиностроительный завод. Затем он попытался наладить семейную жизнь: сначала женился один раз, потом второй. Первый брак быстро распался, второй оказался немного прочнее, и в этой семье у него родился сын. Однако ни работа, ни семейный быт не сделали его жизнь устойчивой. Со временем мужчина всё сильнее ощущал неудовлетворённость, в том числе и в личной жизни. Вместо того чтобы искать причины в себе, он перекладывал ответственность на жён и их прошлое. Постепенно в его сознании укрепилась болезненная идея: он начал убеждать себя, что подлинная страсть возможна только с девственницей. Эта нелепая и опасная установка со временем стала частью его внутреннего мира.
Бурцев искал «непорочность» — то, чего, по его убеждению, ему не хватало в семейной жизни. Сначала он пытался знакомиться со старшеклассницами, но быстро разочаровался: они не совпадали с его болезненным идеалом. Тогда в его голове созрела чудовищная мысль: желаемое можно найти только среди маленьких детей.
Первая расправаПервая расправа произошла 15 сентября 1993 года. В посёлке Заводском несовершеннолетние брат и сестра играли на свалке, когда их заметил Бурцев. Он не хотел оставлять свидетелей и потому лишил жизни обоих. Затем спрятал тела среди мусора. После этого преступника охватил страх. Он ждал задержания со дня на день. Но шло время, а к нему никто не приходил. Детей не находили, и это только укрепило его уверенность в безнаказанности. Летом 1994 года мужчина встретил девочку, которая искала пропавшего котёнка. Он пообещал помочь и увёл ребёнка в сторону от людей. Там маньяк снова совершил убийство, а затем тщательно скрыл следы. Весной 1995-го он напал на ешё одну малышку. Школьница не захотела идти с незнакомцем, однако он силой увёл её. Позже Бурцев спрятал тело на свалке у Северского Донца. Через год он расправился ещё сдвумя девочками. Именно последний эпизод в итоге разрушил всю его схему. На этот раз Бурцев решил спрятать тело в земле. Для этого он пошёл к ближайшим домам и попросил у пожилой женщины лопату, соврав про дачный участок. Когда всё закончилось, инструмент он просто выбросил и не вернул.
Суд и приговорКогда начались поиски девочки, милиционеры обошли весь район и поговорили с местными жителями. Пожилая женщина вспомнила незнакомца на велосипеде. Накануне он попросил у неё лопату, а потом исчез. Она подробно описала его внешность. Уже 17 июля 1996 года оперативники задержали Бурцева. На первых допросах он всё отвергал. Тогда следствие пригласило психиатра Александра Бухановского, который когда-то беседовал с Чикатило. Врач работал с Бурцевым несколько месяцев. Позже он называл его одним из самых тяжёлых преступников в своей практике. Со временем маньяк дал признание и показал места, где спрятал улики.
Во время процесса он плакал, просил пощады и говорил, что хочет жить. Эксперты пришли к выводу: подсудимый полностью понимал свои действия. Следователи также выяснили, что он подражал героям фильмов ужасов и черпал идеи из кино. В феврале 1997 года суд назначил ему расстрел. Однако уже весной в стране ввели мораторий на смертную казнь. Поэтому высшую меру заменили пожизненным сроком. После приговора Бурцева этапировали в колонию «Белый лебедь» в Соликамске. Это одно из самых суровых учреждений российской тюремной системы. Там он прожил остаток жизни. По словам очевидцев, заключённый держался тихо и старался не привлекать к себе внимания. В декабре 2023 года он умер от болезни. Об этом стало известно только в октябре 2024-го.