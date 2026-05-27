Женщину и ребенка сбили на переходе на востоке Москвы

27 мая 2026, 14:13

АГН «Москва»: водитель каршеринга сбил женщину и ребенка на востоке Москвы

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

На востоке Москвы водитель каршерингового автомобиля сбил двух пешеходов на регулируемом переходе и скрылся. Инцидент произошёл на Новоухтомском шоссе, сообщили в столичной прокуратуре.





Под колёса арендованной машины попали женщина и 11-летний мальчик, пишет Агентство городских новостей «Москва». Обоих пострадавших госпитализировали.



Прокуратура Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии. Ведется розыск водителя.



