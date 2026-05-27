Российский семиклассник устроил диверсию на железной дороге
В Омской области 14-летнего мальчика задержали по подозрению в диверсии. Об этом сообщила пресс-служба СК России в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 20 мая школьник поджег релейный шкаф на участке железнодорожных станций Любинская-Драгунская в Любинском районе. Сделать это ему предложил куратор из интернета, пообещав денежное вознаграждение.
В итоге юного поджигателя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части второй статьи 281 УК. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным СМИ, подросток только что окончил седьмой класс.
Ранее сообщалось, что Архангельский областной суд приговорил к 13 годам колонии 22-летнего студента за госизмену и диверсию. В один из дней он облил горючей смесью релейный и батарейный шкафы на железной дороге, после чего поджег их.
