Российский семиклассник устроил диверсию на железной дороге

Омского семиклассника задержали за поджог релейного шкафа
Фото: iStock/blinow61

В Омской области 14-летнего мальчика задержали по подозрению в диверсии. Об этом сообщила пресс-служба СК России в своем телеграм-канале.



По версии следствия, 20 мая школьник поджег релейный шкаф на участке железнодорожных станций Любинская-Драгунская в Любинском районе. Сделать это ему предложил куратор из интернета, пообещав денежное вознаграждение.

В итоге юного поджигателя задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части второй статьи 281 УК. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. По данным СМИ, подросток только что окончил седьмой класс.

Ранее сообщалось, что Архангельский областной суд приговорил к 13 годам колонии 22-летнего студента за госизмену и диверсию. В один из дней он облил горючей смесью релейный и батарейный шкафы на железной дороге, после чего поджег их.

Лидия Пономарева

