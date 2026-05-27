В фатальном ДТП в Чувашии пострадали десять человек

27 мая 2026, 13:59

В Чувашии шофер Lada Granta погиб в фатальном ДТП с автобусом

В Чувашии утром произошло жесткое ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля Lada Granta. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Чувашии».





Авария случилась около 7:20. По предварительным данным, 63-летний водитель «Гранты» не справился с управлением на повороте, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.



На кадрах с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Обломки деталей разбросало по проезжей части.



В результате удара водителя легковушки зажало в салоне. Прибывшие спасатели деблокировали мужчину, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью. Кроме того, за медицинской помощью обратились десять человек, девять пассажиров автобуса госпитализировали.



