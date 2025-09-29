29 сентября 2025, 10:53

Фото: istockphoto / zoka74

В Архангельске 18-летний парень в маске ворвался в здание техникума и устроил резню. Предварительно, он ранил троих человек: преподавателя литературы, завуча и студента. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске: что известно

Напавшим на колледж в Архангельске оказался студент

Кадры с места нападения в техникуме Архангельска

«Мы с одногруппником услышали крики из коридора и увидели его в маске и перчатках без пальцев с ножом в руках. Он пытался выбежать из техникума, но дверь была закрыта. Два человека пытались его остановить, и в этот момент он вырвался и убежал. Мы с другом выбежали за ним, и он попытался меня ударить, но я успел увернуться. Когда он подбегал к дороге, я закричал ему: „Бросай нож, тебе конец!“ Он снял маску и перчатки, бросил нож, и мы его задержали и вернули в техникум».

Причины нападения и кто такой Артемий Корюков