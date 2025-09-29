Подражал террористам и пришел мстить за отчисление. 18-летний студент устроил резню в техникуме Архангельска: видео, жертвы
В Архангельске 18-летний парень в маске ворвался в здание техникума и устроил резню. Предварительно, он ранил троих человек: преподавателя литературы, завуча и студента. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске: что известноНападение на преподавателей техникума в Архангельске произошло во время первого урока. По информации телеграм-канала Baza, парень в маске и с ножом в руках ворвался в один из классов. Он направился к трибуне, где находилась преподаватель, и ударил её ножом в спину около трёх раз. После этого нападавший начал атаковать всех подряд, пока его не остановили другие студенты.
Напавшим на колледж в Архангельске оказался студент
18-летний Артемий Корюков был отчислен после второго курса из-за несдачи сессии. В числе участников педсовета была Ольга Иванова — учитель русского языка и литературы, а также завуч и классный руководитель Артемия. Сегодня отчисленный студент пришёл с намерением убить её. Попытку остановить его предприняла социальный педагог Татьяна Винокурова, но она также стала жертвой нападения. Корюкову не удалось скрыться — его задержали другие студенты, один из которых даже разбил ему нос.
В настоящее время экс-студент задержан. На месте происшествия работает полиция, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений.
Кадры с места нападения в техникуме Архангельска
Один из студентов рассказал журналистам о нападении.
«Мы с одногруппником услышали крики из коридора и увидели его в маске и перчатках без пальцев с ножом в руках. Он пытался выбежать из техникума, но дверь была закрыта. Два человека пытались его остановить, и в этот момент он вырвался и убежал. Мы с другом выбежали за ним, и он попытался меня ударить, но я успел увернуться. Когда он подбегал к дороге, я закричал ему: „Бросай нож, тебе конец!“ Он снял маску и перчатки, бросил нож, и мы его задержали и вернули в техникум».
Причины нападения и кто такой Артемий КорюковКорюков решил, что его отчислили безосновательно и пришел мстить. Сам нападавший был обычной «серой мышью», учился плохо, но серьезно увлекался авиамоделированием. Даже занимал призовые места на соревнованиях, сообщает «Baza».
Скорее всего, Корюков подражал Луиджи Манджоне — всего за два часа до нападения он опубликовал в своих соцсетях фотографию стрелка с надписями «deny», «defend» и «depose». Эти слова являются отсылкой к убийству генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона в США. 26-летний Луиджи Манджоне оставил подобные надписи на гильзах: «defend», «deny» и «depose», что относится к лозунгам радикального террористического движения.