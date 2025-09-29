Отчисленный из архангельского техникума студент напал с ножом на бывших преподавателей
Отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики студент ворвался в здание учебного заведения с ножом и напал на бывших преподавателей и других учеников. Об этом сообщает сообщество «Жесть Архангельск» во ВКонтакте.
В результате нападения получили ранения преподаватель по литературе, заместитель директора и один из студентов. Все пострадавшие получили серьёзные травмы, их экстренно госпитализировали.
По предварительным данным, агрессивного молодого человека остановили другие студенты техникума до приезда полиции. На месте происшествия работают правоохранительные органы, обстоятельства случившегося выясняются.
