Отчисленный из архангельского техникума студент напал с ножом на бывших преподавателей

29 сентября 2025, 10:47

В Архангельске отчисленный студент напал с ножом на бывших преподавателей

Фото: iStock/GankaTt

Отчисленный из Архангельского техникума строительства и экономики студент ворвался в здание учебного заведения с ножом и напал на бывших преподавателей и других учеников. Об этом сообщает сообщество «Жесть Архангельск» во ВКонтакте.