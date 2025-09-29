Российские подростки избили полицейских и отделались штрафом

29 сентября 2025, 10:44

В ХМАО двое подростков выплатят штраф за нападение на полицейских

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Нефтеюганске осудили двух подростков, устроивших драку с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО в своем телеграм-канале.