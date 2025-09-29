Российские подростки избили полицейских и отделались штрафом
В ХМАО двое подростков выплатят штраф за нападение на полицейских
В Нефтеюганске осудили двух подростков, устроивших драку с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции ХМАО в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел 25 июля 2025 года во дворе дома №49 в 12-м микрорайоне города. Двое парней 17 и 18 лет напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы. На дебоширов завели дело по части 1 статьи 318 УК.
Одного из подростков оштрафовали на 25 тысяч рублей, второго — на 30 тысяч. При этом приятели парней отмечали, что они часто вступали в конфликты.
