Подросток до смерти избил инвалида: от чего на самом деле умер молодой человек и почему в этом повинен его отец? Подробности громкого дела
В августе 2024 года в Ростовской области произошла страшная трагедия. 23-летнего инвалида Алексея Трапезникова избил 15-летний подросток. Через несколько дней пострадавший скончался, а нападавшего Даниила Гладкого посадили в тюрьму. О том, кто действительно виновен в смерти молодого человека и какие неожиданные подробности вскрылись в ходе расследования, расскажет «Радио 1».
История трагедии
В студию программы «Мужское / Женское» пришёл Александр Трапезников, который потерял своего сына Алексея. Трагедия произошла 12 августа 2024 года. 23-летний Алексей, инвалид I группы, в тот день проходил процедуру диализа. Вечером он отправился на прогулку и оказался на дворовой площадке, где обычно собиралась молодёжь. Когда он вернулся домой, у него были заметны проблемы: он держался за бок, а его голова была опухшей. Перед тем как потерять сознание, Алексей успел рассказать отцу о том, что его избил 15-летний Данил Гладкий, и что, несмотря на присутствие большого количества людей, никто не попытался помочь ему.
По итогам следствия и суда второй участник конфликта был приговорён к пяти годам лишения свободы. Однако Александр Трапезников считает, что наказание недостаточно суровое и намерен добиваться его пересмотра.
Позиция отца погибшего
Александр Трапезников сообщил, что в тот роковой день он лично отвёз своего сына в больницу. Медики констатировали, что у молодого человека произошел разрыв селезёнки. Алексею провели операцию, но на следующий день потребовалось повторное хирургическое вмешательство из-за открывшегося внутреннего кровотечения.
Вскоре 23-летний молодой человек был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. По словам отца, причиной разрыва селезёнки стали удары по телу, которые нанес Даниил Гладкий. Алексей провёл четыре дня в реанимации и скончался. Инвалидность он получил в 2017 году.
Племянница Александра Трапезникова Виктория Веренцова сообщила, что между молодыми людьми на площадке возник конфликт. После того как Алексей отправился домой, за ним последовали Гладкий Даниил и двое других юношей. В этот момент произошло повторное избиение. Гладкого осудили именно за первый инцидент избиения.
Что рассказала мать осужденного
Мать Даниила, Лилия Гладкая, рассказала, что её сын возвращался домой после визита к отцу, с которым она в разводе. На пути он встретил знакомых ребят и заехал на площадку. Когда Даниил протянул руку для приветствия Алексею Трапезникову, тот грубо ответил, используя ненормативную лексику. Между ними завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Трапезников нанёс Даниилу удар в солнечное сплетение. В ответ Даниил ударил Алексея по голове, но не по телу.
«Я хочу добиться справедливости. Мой сын не заслуживает тюрьмы», — добавила Лилия.
Отец Даниила Алексей Гладкий сообщил, что Александр Трапезников потребовал в качестве компенсации морального ущерба 8,5 миллиона рублей. Трапезников обосновал эту сумму необходимостью обеспечить себе одинокую старость и компенсировать 23 года, которые он, по его словам, «потратил впустую» на воспитание сына.
Версия конфликта от местных жителей
Местные жители говорят, что Алексей учился дома и почти ни с кем не общался, а также злоупотреблял алкоголем и курением. Они утверждают, что его не любили в собственной семье.
По словам Александра Скрипника, который был свидетелем конфликта, в тот день Алексей не поздоровался и с ним, а также от него исходил запах спиртного. Затем на площадку приехал Даниил, поздоровался с Алексеем, но тот начал его оскорблять и первым ударил. Вскоре их разняли. Сначала ушел Алексей, а затем уехал Даниил.
Результаты судебно-медицинской экспертизы
Медик, специализирующийся на судебной медицине Виктор Голованов заявил, что повышенный уровень сахара в крови, обнаруженный у погибшего, не связан с разрывом селезёнки. Это явление наблюдается только при воспалении поджелудочной железы.
У Алексея Трапезникова диагностировали хронический панкреатит, увеличение печени, значительное увеличение селезёнки и сердца (его вес составлял 900 граммов, хотя в норме должен быть около 300 граммов). Также была проведена операция по удалению кисты весом 1,5 килограмма. Разрыв селезёнки произошёл уже в больнице, добавил эксперт.
По словам Голованова, пациенты с подобными заболеваниями обычно живут не более пяти лет с момента их начала. Алексею требовалась пересадка почки, но при его жизни эту операцию не провели. Отец погибшего отреагировал на это, сказав: «Сыну это не нужно, он дурачок».
Эксперты студии заявили, что в документах были обозначены удары: два в голову и один в лопатку. Ударов в живот, которые могли бы спровоцировать разрыв органов у Алексея не было. Они подчеркнули, что стороне Даниила Гладких необходимо подать апелляцию, чтобы вызволить его из тюрьмы.