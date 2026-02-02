Достижения.рф

На федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани произошел инцидент с автобусом

Под Анапой вахтовый автобус перевернулся из-за гололедицы и сильного ветра
Фото: iStock/conejota

На федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани произошел инцидент с вахтовым автобусом. Об этом пишет РИА Новости.



Транспортное средство перевернулось из-за гололедицы и сильного ветра. По информации ГУМВД России по Краснодарскому краю, один человек получил травмы.

ДТП случилось между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный. Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Анапе, подполковник полиции Андрей Завгородний, сообщил о деталях происшествия на видео. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

Дарья Осипова

