На федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани произошел инцидент с автобусом
На федеральной трассе А-290 в Анапском районе Кубани произошел инцидент с вахтовым автобусом. Об этом пишет РИА Новости.
Транспортное средство перевернулось из-за гололедицы и сильного ветра. По информации ГУМВД России по Краснодарскому краю, один человек получил травмы.
ДТП случилось между поселками Нижняя Гостагайка и Виноградный. Начальник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Анапе, подполковник полиции Андрей Завгородний, сообщил о деталях происшествия на видео. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.
Ранее стало известно, что шестилетнюю девочку госпитализировали после схода снега и наледи с крыши десятиэтажного дома в Кировском районе Саратова.
Читайте также: