В Омске арестовали подростка за подготовку теракта в школе
Суд в Омской области арестовал школьника, который планировал совершить теракт в учебном заведении. Об этом РИА Новости сообщили в объединённой пресс-службе омских судов.
По версии следствия, подросток являлся сторонником идеологии движения «Колумбайн*». Он участвовал в обсуждениях ранее совершённых массовых убийств в школах, приобрёл тактические перчатки, пневматический пистолет и футболки с символикой организации. Следователи установили, что школьник разработал план нападения с применением огнестрельного оружия и взрывчатого вещества, направленного на убийство двух и более учащихся и сотрудников образовательного учреждения.
Тюкалинский городской суд Омской области избрал несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в участии в деятельности террористической организации. Арест установили до 28 марта. Как уточнили в правоохранительных органах, подростку 14 лет, он учится в школе Тюкалинского района.
