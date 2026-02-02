Семилетняя девочка умерла после падения с качелей в Саратовской области
Семилетняя девочка упала с качелей и умерла в Саратовской области. Об этом сообщила прокуратура региона.
Трагический инцидент произошел в частном доме в селе Малиновка Аркадакского района. По информации ведомства, после падения пострадавшая потеряла сознание и не подавала признаков жизни.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за причинение смерти по неосторожности. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что шестилетнюю девочку госпитализировали после схода снега и наледи с крыши десятиэтажного дома в Кировском районе Саратова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
