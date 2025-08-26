Подросток застрелил приемную мать из-за яблока и домашних яиц: как семейная ссора в Тихорецком районе закончилась бойней
Обычная семейная ссора за завтраком в Тихорецком районе Краснодарского края обернулась жестокой трагедией. 14-летний подросток схватил ружье и застрелил приемную мать. Как бытовой конфликт перерос в убийство и какой приговор вынес суд, расскажет «Радио 1».
Конфликт за завтраком обернулся убийствомУтро 10 января 2024 года в одном из сел Тихорецкого района Краснодарского края началось как обычный будний день. Однако семейная ссора завершилась трагедией: 14-летний подросток застрелил свою 54-летнюю опекуншу. По версии следствия, конфликт вспыхнул за завтраком. Женщина отчитала мальчика за продажу домашних яиц на 500 рублей без разрешения, а затем отказалась дать ему яблоко, пока он не доест приготовленную еду. Подросток признался позже, что подобные мелочи стали «последней каплей».
В разгар ссоры он бросил тарелку, достал из шкафа охотничье ружье, которое досталось семье от покойного мужа бабушки Светланы. Мальчик дважды выстрелил в опекуншу. Женщина скончалась на месте.
Попытка скрыть преступлениеПосле убийства подросток не вызвал помощь. Он запер в доме старшего приемного брата, а сам схватил ружье, сел за руль автомобиля и попытался скрыться. Однако далеко уехать ему не удалось. Машину он бросил на обочине дороги, взял оружие и убежал в лесной массив, где выбросил ружье. Правоохранительные органы объявили план «Перехват». Масштабные поиски дали быстрый результат: подростка задержали в тот же день.
Как Сергей оказался в приемной семьеСветлана и Игорь Кирсановы(имена изменены) познакомились в 2019 году через социальные сети. Оба к тому времени пережили потерю супругов. В итоге они начали строить совместную жизнь, а Светлана переехала к Игорю вместе с двумя подростками — 14 и 17 лет. Женщина давно мечтала взять ребенка из детского дома. В 2022 году такая возможность появилась: соседский мальчик Сергей остался сиротой. Его мать умерла за восемь лет до трагедии, а отец, по рассказам соседей, вел асоциальный образ жизни, жестоко обращался с сыном и в итоге покончил жизнь самоубийством.
В семье Сергея были и другие трагедии: по словам местных жителей, сводный брат подростка по матери, будучи примерно в том же возрасте, убил своего отца. Светлана прониклась жалостью к мальчику и оформила опекунство. Она верила, что сможет подарить подростку нормальную жизнь в полноценной семье, где уже воспитывались его ровесник и старший брат.
«Жена тогда подошла ко мне, попросила приютить... Мы к нему как к своему относились», — вспоминал позже Игорь Кирсанов.
Версия подростка и позиция семьиПосле задержания Сергей заявил следователям, что в семье чувствовал себя обделенным. По его словам, приемная мать уделяла больше внимания родным детям. Приемный отец категорически отверг эти утверждения. Игорь Кирсанов утверждал, что к Сергею относились как к родному сыну.
«Сергей всегда был одет, обут, ел со всеми вместе, ничем его не обделяли. Как-то жена подарила мне телефон, я ему отдал. Он называл нас мама и папа. Ничего не предвещало беды», — подчеркивал он.При этом родственники признавали, что поведение мальчика часто вызывало вопросы. По словам сводной сестры Елены, он совершал странные поступки: в кафе украл сахарницу, однажды спрятал ключи от машины и долго отказывался их возвращать.