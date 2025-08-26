В Москве задержали мужчину за призывы к расправе над военными и полицией
Видео: пресс-служба УФСБ по г. Москве и Московской области
В Москве задержали мужчину по подозрению в публичных призывах к насилию. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по городу.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего жителя столицы. Его подозревают в публикации в социальных сетях и мессенджерах материалов с призывами к насилию в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
В операции по задержанию, согласно официальной информации, принимали участие офицеры СОБР «Центр» Росгвардии, которые оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ России. В ходе задержания у подозреваемого были изъяты электронные средства связи, которые, как сообщается, могут иметь доказательственное значение по возбужденному уголовному делу. Расследование инцидента продолжается.
Ранее жителя Мурома отправили в колонию за фото машин с символикой СВО.
