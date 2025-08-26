В Москве задержали мужчину за призывы к расправе над военными и полицией

26 августа 2025, 16:06

В Москве силовики задержали подозреваемого в призывах к насилию

Видео: пресс-служба УФСБ по г. Москве и Московской области

В Москве задержали мужчину по подозрению в публичных призывах к насилию. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по городу.