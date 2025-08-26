«Неприемлемо»: В Махачкале девушка оголилась возле мечети
В Махачкале было снято видео, на котором запечатлена молодая женщина, чьё поведение в общественном месте рядом с мечетью привлекло внимание очевидцев. Видеоролик был распространен в Telegram-канале «ТУТ ДАГЕСТАН».
Возмутительный инцидент произошёл на улице Калинина. На опубликованных кадрах видно, как девушка, сидя на скамейке, закидывает ногу на её спинку. В этот момент становятся видны части её тела, обычно скрытые одеждой.
Согласно описанию к публикации, снимавший сделал ей замечание о необходимости вести себя подобающе, однако оно не возымело эффекта. Авторы канала высказали предположение, что причиной такого поведения могло стать алкогольное или наркотическое опьянение.
Ранее сообщалось об инциденте в Новосибирске, где извращенец онанировал на улице на глазах у детей.
Читайте также: