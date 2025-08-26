Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

26 августа 2025, 15:19

В Китае курьер спас попавшую в ловушку женщину благодаря крови на подушке

Фото: iStock/nirat

Курьер из китайской провинции Сычуань спас женщину, которая провела 30 часов в запертой спальне без еды и воды. Об этом информирует South China Morning Post.