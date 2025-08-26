Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке
Курьер из китайской провинции Сычуань спас женщину, которая провела 30 часов в запертой спальне без еды и воды. Об этом информирует South China Morning Post.
Летом студент по фамилии Чжан работал курьером в службе доставки еды. Однажды он заметил у обочины дороги белую подушку с надписью «110 625», выполненной кровью. 110 — это телефон экстренной службы в Китае. Чжан немедленно позвонил в полицию.
Прибывшие на место правоохранители установили, что 625 — это номер квартиры. На 25-м этаже они обнаружили женщину по фамилии Чжоу, которая оказалась в ловушке. Дверь ее спальни захлопнулась из-за сквозняка, а сломанная защелка не позволяла открыть ее изнутри. Чжоу пыталась привлечь внимание, вывешивая красный костюм в окно и сбрасывая пенопластовые плиты, но ее отчаянный поступок — кровавое послание — оказался наиболее эффективным.
Компания Meituan наградила студента званием «Передовой курьер» и выплатила ему премию в две тысячи юаней (около 22,5 тысячи рублей).
