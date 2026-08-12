12 августа 2026, 03:40

Фото: iStock/Olga Kostrova

Летом 2015 года леса Рязанской области привлекали тысячи любителей тихой охоты. Грибники отправлялись за белыми, маслятами и подберёзовиками, надеясь наполнить корзины после дождей. Семья из села Елино тоже поехала в лес за урожаем к праздничному столу, но случайно оказалась рядом с охраняемой делянкой. Встреча с вооружёнными людьми закончилась убийством Сергея Иванова и тяжёлым ранением его жены Ольги Борщевой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Поездка за белыми грибами в Рязанской области Почему родственники начали искать супругов Почему Ольгу Борщеву охраняли в больнице Как задержали Мурада Агджаева и его сыновей Что произошло в лесопосадке под Стенькино Приговор по делу об убийстве грибников

Поездка за белыми грибами в Рязанской области

Почему родственники начали искать супругов

Фото: iStock/globalmoments

Почему Ольгу Борщеву охраняли в больнице

Как задержали Мурада Агджаева и его сыновей

Что произошло в лесопосадке под Стенькино

Фото: iStock/avtk

Приговор по делу об убийстве грибников