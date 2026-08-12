Поездка за грибами к дню рождения сына обернулась кошмаром: супругов закопали в лесу, но жена смогла позвать на помощь
Летом 2015 года леса Рязанской области привлекали тысячи любителей тихой охоты. Грибники отправлялись за белыми, маслятами и подберёзовиками, надеясь наполнить корзины после дождей. Семья из села Елино тоже поехала в лес за урожаем к праздничному столу, но случайно оказалась рядом с охраняемой делянкой. Встреча с вооружёнными людьми закончилась убийством Сергея Иванова и тяжёлым ранением его жены Ольги Борщевой. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Поездка за белыми грибами в Рязанской области22 июля 2015 года Ольга Борщева и Сергей Иванов сели в свою ВАЗ-2105 и отправились в соседний район. Супруги рассчитывали собрать белые грибы. Знакомые рассказывали, что леса в тех местах дают особенно богатый урожай. Семья увлеклась тихой охотой ещё осенью 2014 года. Муж и жена старались выбираться на природу при каждой возможности. В июле они решили заготовить грибы к семейному празднику. Через несколько дней младший сын должен был отмечать день рождения.
Дома родителей ждали трое детей. Старшей дочери на тот момент исполнилось 17 лет. В семье росла ещё десятилетняя девочка и девятилетний мальчик. Никто из близких не предполагал, что обычная прогулка по лесу превратится в трагедию. Сергей и Ольга углубились в лесопосадку, увлеклись поиском грибных мест и наткнулись на обработанный участок. Сначала супруги не поняли, для чего неизвестные люди используют делянку. Однако вскоре им пришлось столкнуться с теми, кто охранял территорию.
Из кустов вышел мужчина с оружием. Он увидел грибников рядом с тайной посадкой и решил, что случайные свидетели могут рассказать о ней полиции.
Почему родственники начали искать супруговВечером 22 июля телефоны Сергея Иванова и Ольги Борщевой перестали отвечать. Родные ждали звонка, но супруги не возвращались домой. Близкие быстро поняли, что пара могла потеряться или попасть в беду. К поискам присоединились родственники, сотрудники правоохранительных органов и волонтёры поисково-спасательного отряда. Люди обследовали лесные массивы в районе, куда уехали супруги. Поисковики проверяли дороги, просеки, посадки и участки рядом с населёнными пунктами.
Два дня родные жили в неизвестности. Поиски закончились 24 июля в лесопосадке недалеко от села Стенькино под Рязанью. Волонтёры заметили яму, сверху которой лежал деревянный щит. Преступники засыпали укрытие глиной, рассчитывая скрыть следы. Под землёй поисковики нашли Сергея Иванова и Ольгу Борщеву. Мужчина получил смертельные ранения дробью и погиб. Женщина оставалась в сознании и услышала голоса людей, которые пришли на поиски. Она позвала на помощь. Ольга провела рядом с погибшим мужем почти два дня. Женщина получила тяжёлые огнестрельные ранения, однако смогла выжить. Медики оценили её состояние как тяжёлое, но не угрожающее жизни.
Почему Ольгу Борщеву охраняли в больницеПосле спасения Ольгу Борщеву доставили в больницу. Следователи понимали, что женщина может рассказать о нападавших и обстоятельствах преступления. Правоохранители опасались, что злоумышленники попробуют добраться до выжившей свидетельницы. Возле палаты организовали круглосуточную охрану. Сотрудники полиции приняли меры и для защиты детей семьи. Двух дочерей и сына увезли из дома, после чего оставили под наблюдением до устранения угрозы.
Такие меры объяснялись тяжестью преступления. Нападавшие не просто столкнулись с грибниками в лесу. Они попытались скрыть незаконную деятельность, а для этого решили устранить случайных людей, оказавшихся рядом с делянкой. Следствие быстро установило круг подозреваемых. Оперативники выяснили, что территорию охраняли жители Рязани из одной семьи.
Как задержали Мурада Агджаева и его сыновейСиловики задержали 47-летнего жителя Рязани Мурада Агджаева и его сыновей — 24-летнего Асимана и 22-летнего Эмина. Двое подозреваемых пытались скрыться через Ставропольский край. Их остановили на федеральном контрольно-пропускном пункте, когда они ехали в сторону Дагестана и рассчитывали затем пересечь границу.
Третьего фигуранта сотрудники правоохранительных органов нашли в Рязани. Следователи собрали доказательства и 5 августа 2015 года предъявили обвинения всем троим. Главное обвинение получил Мурад Агджаев. Следствие вменило ему убийство Сергея Иванова с особой жестокостью и с целью скрыть другое преступление. Ему вменили и покушение на убийство Ольги Борщевой. Всего обвинение включало семь статей Уголовного кодекса.
Асиман и Эмин Агджаевы отвечали за пособничество незаконной деятельности. Старшему сыну дополнительно предъявили обвинение в незаконном лишении свободы. Следствие указало, что он действовал вместе с другими участниками преступления и применял оружие.
Что произошло в лесопосадке под СтенькиноПо версии следствия, Мурад Агджаев вместе с сыновьями охранял запрещённую делянку в лесу. В день трагедии глава семьи патрулировал участок с карабином «Сайга». Там он заметил Сергея Иванова и Ольгу Борщеву. Мужчина подошёл к супругам и спросил, зачем они находятся рядом с делянкой. Сергей ответил, что они собирают грибы. Эта фраза не успокоила вооружённого незнакомца. Напротив, он понял, что пара увидела место, которое семья хотела сохранить в тайне.
Агджаев направил оружие на грибников и приказал сыну связать им руки. Один из молодых мужчин удерживал супругов, второй начал копать яму неподалёку. Сергей и Ольга просили отпустить их. Они говорили, что никому не расскажут о находке, однако нападавшие не изменили решение. Затем злоумышленники бросили связанных людей в яму. Мурад Агджаев несколько раз выстрелил из карабина. Сергей Иванов погиб от полученных ранений. Ольга Борщева потеряла сознание, но пули не задели жизненно важные органы. Преступники решили, что женщина умерла. Они накрыли яму щитом, засыпали её глиной и ушли. Благодаря тому, что Ольга выжила и смогла услышать поисковиков, следствие получило важного очевидца событий.
Приговор по делу об убийстве грибников20 января 2017 года суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. Мурад Агджаев получил 23 года лишения свободы. Суд направил его в колонию строгого режима и назначил штраф в размере 130 тысяч рублей. Старший сын, Асиман Агджаев, получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Младшему сыну, Эмину Агджаеву, суд назначил четыре года условного срока.
Суд обязал Мурада Агджаева и Асимана выплатить потерпевшим более 4,7 миллиона рублей. В эту сумму вошли компенсации морального вреда и расходы, связанные с похоронами Сергея Иванова. История семьи из Елино потрясла жителей Рязанской области. Люди, которые просто хотели собрать белые грибы к детскому празднику, столкнулись с преступниками в лесу. Ольга Борщева выжила, но потеряла мужа, а трое детей остались без отца.