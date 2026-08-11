Появились подробности о массовом отравлении роллами и пиццей в Салехарде
Число отравившихся клиентов службы доставки в Салехарде выросло до 51 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей прокуратуры ЯНАО.
В связи с инцидентом надзорный орган начал проверки в отношении заведений общественного питания. При наличии оснований сотрудники ведомства примут соответствующие меры.
Ранее, 7 августа, пресс-служба СУ СК региона сообщала о 47 пострадавших, включая 12 детей. Все они заказывали суши и пиццу в ресторане WASABI89. У всех обратившихся за медицинской помощью, предварительно, диагностировали сальмонеллез.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи назначили экспертизы для установления источника заражения и степени тяжести причиненного вреда здоровью.
Читайте также: