Появились подробности о массовом отравлении роллами и пиццей в Салехарде

11 августа 2026, 13:18

Прокуратура проверяет заведения общепита после массового отравления в Салехарде

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

Число отравившихся клиентов службы доставки в Салехарде выросло до 51 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей прокуратуры ЯНАО.