Человек упал на пути в метро Москвы
Пассажир упал на пути на Кольцевой линии московского метро
Человек оказался на рельсах в метро Москвы. Об этом сообщил столичный дептранс в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, один из пассажиров упал на пути на Кольцевой линии. Соответствующий пост появился 12:08 мск.
«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в сообщении.Через восемь минут ограничения сняли, и движение поездов вернулось в обычный график. Информация о состоянии пострадавшего не приводится.
Ранее сообщалось, что в московском метро задержали подростка, который решил пройтись по рельсам. Инцидент произошел на перегоне Таганско-Краснопресненской линии, от станции «Рязанский проспект» к «Выхино». Дежурный заметил постороннего на открытом участке путей и вызвал полицию.