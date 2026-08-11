Человек упал на пути в метро Москвы

11 августа 2026, 13:01

Пассажир упал на пути на Кольцевой линии московского метро

Фото: iStock/hank5

Человек оказался на рельсах в метро Москвы. Об этом сообщил столичный дептранс в своем телеграм-канале.





По данным ведомства, один из пассажиров упал на пути на Кольцевой линии. Соответствующий пост появился 12:08 мск.

«На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — говорится в сообщении.